رسميا انفصال علا غانم عن زوجها و الأخير يعلق

2023-04-22 / 12:38
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القسم الفني: هبة بريس

كشف رجل الأعمال المصري عبد العزيز حسن لبيب، أنه قام بتوزيع الحلوى والشربات (مشروب شعبي)، على المحيطين به، احتفالا بقرار محكمة الأسرة في القاهرة، وهو قبول دعوى الخُلع المقامة من زوجته الفنانة علا غانم.

وأكد لبيب في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية، أنه يعتبر هذا الحكم القضائي من أفضل الأشياء التي حدثت له بحياته، معربا عن سعادته البالغة بانفصاله رسميا عن علا غانم.

وكانت محكمة الأسرة في العاصمة المصرية، قررت قبول دعوى الخُلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها لبيب، الذي يعد الزوج الثالث في حياتها، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

يذكر أن الخلافات بين علا غانم ولبيب، وصلت إلى ساحة القضاء، بعدما اتهمت الفنانة المصرية زوجها السابق بـ”البلطجة” والاعتداء عليها وطردها من مسكنها، ووصل الأمر إلى طلب الاستغاثة.

في المقابل، نفى رجل الأعمال لبيب، أنه يأخذ منها 4 آلاف دولار شهريا، مشيرا إلى أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، كما اتهم والدة علا غانم بأنها استغلت سفره لأمريكا، وسرقت الفيلا وملابسه والخزنة الخاصة به.

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