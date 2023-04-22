ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان إلى 256 قت.يلا و1454 مصابا

2023-04-22 / 10:36
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي إلى 256 قتيلا و1454 مصابا.

وذكرت نقابة أطباء السودان، في بيان، أنه “ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السابع على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم”.

وأضافت: “ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لـ 256 حالة وفاة بين المدنيين، و1454 حالة إصابة بين المدنيين”.

وأشارت إلى أنه “يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، وبالتحديد مدينة الأبيض، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد”.

وأعلن طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع)، أمس الجمعة، عن هدنة مدتها 3 أيام خلال أيام عيد الفطر، بهدف تيسير الخدمات الإنسانية للسكان المحاصرين تحت وطأة الاشتباكات المسلحة منذ يوم السبت الماضي، وأيضا لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض

المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض

2023-04-22 / 11:23
Photo of بعد المشاهير.. تويتر تسحب العلامة الزرقاء لوسائل الإعلام الرسمية

بعد المشاهير.. تويتر تسحب العلامة الزرقاء لوسائل الإعلام الرسمية

2023-04-22 / 09:30
Photo of اغتيال خطيب العيد في شبوة اليمنية.

اغتيال خطيب العيد في شبوة اليمنية.

2023-04-21 / 21:22
Photo of بايدن والسيدة الأولى يهنئان المسلمين بالعيد

بايدن والسيدة الأولى يهنئان المسلمين بالعيد

2023-04-21 / 20:53
Photo of بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. السجن مدى الحياة حسن دياب

بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. السجن مدى الحياة…

2023-04-21 / 20:35
Photo of دنماركي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن

دنماركي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الأميركية في…

2023-04-21 / 19:43
Photo of إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في ألمانيا

إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في…

2023-04-21 / 18:14
Photo of حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

2023-04-21 / 17:57
Photo of بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2023-04-21 / 17:12
Photo of الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

2023-04-21 / 16:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق