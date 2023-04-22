نهاية “لمكتوب” حديث منصات التواصل الاجتماعي و مصدر يحسم الجدل

2023-04-22 / 10:44
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تفاجأ متابعوا مسلسل “لمكتوب” في جزئه الثاني، من نهايته المفتوحة، مرجحين أنها إشارة من صناع العمل لجزء ثالث سيتم عرضه بالموسم الرمضاني المقبل.

نهاية “لمكتوب” تثير الجدل و مصدر يحسم الجدل

وخلافا لما يروج بمنصات التواصل الاجتماعي حول أشخاص يؤكدون و آخرون ينفون، أكد مصدر جريدة هبة بريس أن النهاية المفتوحة هي بالفعل تمهيد لجزء آخر، غير أن القرار راجع للقناة الثانية، وهي الوحيدة من لها الحق في حسم ذلك.

و جدير بالذكر أن العديد من الشنطاء تفاعل مع أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي، خاصة تلك المتعلقة بكل من الشخصية التي تجسدها سلوى زرهان، و كذلك هند بنجبارة.

و يشار إلى أن “لمكتوب”، عرف مشاركة كل من هند السعديدي، ربيع القاطي، وينزا، دنيا بوطازوت، مريم الزعيمي، هند بنجبارة، سلوى زرهان، رفيق بوبكر، سكينة درابيل، ندى هداوي، أنس الحمدوشي..و هو من إخراج علاء أكعبون و سيناريو فاتن اليوسفي.

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