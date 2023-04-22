العاهل السعودي مبرقا الملك: “أعاد الله هذه المناسبة علی المغاربة بمزيد من التقدم والازدهار”

هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب العاهل السعودي، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك محمد السادس، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على الملك محمد السادس، وعلی الشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين.

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