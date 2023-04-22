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طقس أول أيام العيد.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2023-04-22 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع تسجيل قطرات مطرية متفرقة مرفوقة ببروز رعد محلي ستهم شرق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية بمنطقة طنجة وأقصى الجنوب، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة، وتكون كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية.

وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما جنوب ووسط البلاد، مع تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة جنوب أقاليمنا الصحراوية، وما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بأغلبية جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح محليا قليل الهيجان، ما بين طانطان والعيون.

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