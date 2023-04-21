حجز 59 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بميناء طنجة

هبة بريس _ الرباط

كشفت مصالح ولاية أمن طنجة أن كمية مخدر الكوكايين المحجوزة في حاوية بحرية للتبريد بميناء طنجة المتوسط بلغت 59 كيلوغرام و218 غرام.

وكانت عملية مشتركة لمصالح الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط قد أسفرت، يوم أمس الخميس، عن حجز شحنات من سمك التونة معبأة بكميات من مخدر الكوكايين، كانت قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا على متن حاوية بحرية للتبريد.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص هذه القضية، كما تم اللجوء لقنوات التعاون الأمني الدولي بالتنسيق مع منظمة الأنتربول، وذلك للكشف عن جميع أعضاء الشبكة الإجرامية الدولية المتورطة في هذه القضية.

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