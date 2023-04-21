في أول تعليق له..سعد لمجرد يشكر مسانديه في محنته ويفرج عن جديده الفني
في أول خروج له..أعرب النجم المغربي سعد لمجرد عن فرحته الكبيرة بالمساندة و الدعم الذي لقيه من طرف عائلته و أصدقائه و محبيه من كل بقاع العالم.
وحرص “لمعلم” على توجيه رسالة شكر و امتنان لكل محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، معلنا عن تاريخ إصدار جديده الفني.
و قال لمجرد :”بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي ، اللهم فرج همومکم و کربکم و بدلها بالافراح والطمانينة اللهم امين قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا واياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا وآخرة”.
و واصل قائلا:”سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب”.
و أضاف قائلا:”أصدقائي الفنانين و الفنانات والاعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم و حياتكم”.
و تابع :”مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم “انا كنت في الماضي أحبكم ، الآن انا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل حفظكم الله و أهاليهم ومتعكم بالصحة والعافية و تقبل منا و منكم صالح الأعمال و دفع بها عنكم كل بلاء”.
وأردف قائلا:”ملاحظة اخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل : انا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وانجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي ايماننا و صبرنا مهما كانت الظروف”.
و استرسل قائلا:”الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي اش خبارك” هو 4 ماي باذن الله، ألحان و کلمات و توزیع و مكس ماستر أخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي، غناء : حبيب فانزو سعد”.
تعليق واحد
لايهمنا اخبار الفساق والفاسقات واصبح،العفن عفوا الفن موروث ابا عن جد رغم انه حرام في ديننا الإسلامي ويفتخرون بانفسهم واولادهم وكأنهم حفضة،قران او حفضة حديث والله انل لاارضى لأولادي وبناتي ان يكونوا،ممثلين او مغنيين لقد رأيتم ابن البسطاوي،الذي،اعتزل التمثيل وعاد إلى الطريق،المستقيم ولكن الله يهدي،من يشاء،