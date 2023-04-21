في أول تعليق له..سعد لمجرد يشكر مسانديه في محنته ويفرج عن جديده الفني

2023-04-21 / 23:54
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

في أول خروج له..أعرب النجم المغربي سعد لمجرد عن فرحته الكبيرة بالمساندة و الدعم الذي لقيه من طرف عائلته و أصدقائه و محبيه من كل بقاع العالم.

وحرص “لمعلم” على توجيه رسالة شكر و امتنان لكل محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، معلنا عن تاريخ إصدار جديده الفني.

و قال لمجرد :”بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي ، اللهم فرج همومکم و کربکم و بدلها بالافراح والطمانينة اللهم امين قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا واياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا وآخرة”.

و واصل قائلا:”سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب”.

و أضاف قائلا:”أصدقائي الفنانين و الفنانات والاعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم و حياتكم”.

و تابع :”مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم “انا كنت في الماضي أحبكم ، الآن انا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل حفظكم الله و أهاليهم ومتعكم بالصحة والعافية و تقبل منا و منكم صالح الأعمال و دفع بها عنكم كل بلاء”.

وأردف قائلا:”ملاحظة اخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل : انا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وانجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي ايماننا و صبرنا مهما كانت الظروف”.

و استرسل قائلا:”الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي اش خبارك” هو 4 ماي باذن الله، ألحان و کلمات و توزیع و مكس ماستر أخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي، غناء : حبيب فانزو سعد”.

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