مكفوفة ترد على الكوميدي طاليس بعد بث حلقة تمس بكرامة المرأة المكفوفة

",
تعليق واحد
لم نر اساءة للكفيفات في الحلقة المذكورة وطاليس وفاتي هي حلقات تناولت العديد من الشرائح الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر ولا يجب ان نفهم من الموضوع انه تنقيص من الكفيفات والحلقة ككل تناولت موضوع زوج ذهب بزوجته لزيارة طبيب العيون وعندما ذهب بها للحديقة للترويح عن نفسها لاحظ ان الناس يضعون نقودا واراد ان يغتنم الفرصة لجني الارباح لان كل الحلقات تدور حول الهشاشة التي تعيشها الاحياء الشعبية فاحيانا كان يبيع ملابس زوجته والعديد من الحلقات كلها كانت تدور حول المال لا اقل ولا اكثر فلا يجب ان نصب جام غضبنا على الممثل او على القناة واذا كان رأي هذه الكفيفة هكذا فاراء جل المغاربة غير ذلك