برقية تهنئة من الرئيس عباس إلى الملك محمد السادس

هبة بريس _ الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا مع حلول عيد الفطر السعيد، أن نرفع أطيب التهاني وأجل التبريكات، لجلالتكم ومن خلالكم لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا”.

وتضرع رئيس دولة فلسطين، في هذه البرقية، لله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية وأمثالها على الشعب المغربي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والشعوب جمعاء، بالخير واليمن والبركات

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