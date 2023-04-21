برقية تهنئة من الرئيس عباس إلى الملك محمد السادس
هبة بريس _ الرباط
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا مع حلول عيد الفطر السعيد، أن نرفع أطيب التهاني وأجل التبريكات، لجلالتكم ومن خلالكم لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا”.
وتضرع رئيس دولة فلسطين، في هذه البرقية، لله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية وأمثالها على الشعب المغربي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والشعوب جمعاء، بالخير واليمن والبركات
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
عيد الفطر مبارك سعيد وكل عام والأسرة العلوية الشريفة بخير وعلى رأسهم جلالة الملك حفظه الله..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس حفظا عزيزا ..
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال جلالة الملك..
حفظكم الله وبارك لكم في صحتكم يا مولاي وألبسكم لباس التقوى والمغفرة..
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير جلالة الملك..
اللهم احفظ جلالة الملك وأصلح على يديه واشفيه شفاءا عاجلا..
عيد الفطر مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال..
اللهم انصره نصرا عزيزا واحفظه يارب العالمين..