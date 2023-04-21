أرسنال المتصدر ينجو من الخسارة أمام ساوثهامبتون

2023-04-21 / 21:49
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هبة بريس _ رياضة

نجا فريق أرسنال من الخسارة أمام مضيفه ساوثهامبتون وتعادل معه بـ 3-3 يوم الجمعة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون بشكل مفاجئ مع الدقيقة الأولى بهدف الأرجنتيني ألكاراز قبل أن يصنع الأخير الهدف الثاني الذي حمل توقيع لاعب آرسنال السابق والكوت (14).

وذلّل البرازيلي مارتينيلي الفارق في الدقيقة العشرين لكن آرسنال لم يتمكن من إدراك التعادل في الشوط الأول.

وأضاف الكرواتي كاليتا الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة السادسة والستين ليضع آرسنال في موقف محرج أمام جماهيره.

وانتفض آرسنال في الدقائق الأخيرة ليتجنب الهزيمة عندما سجّل النرويجي أوديغارد الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ثم جاء الدور على ساكا الذي سجّل التعادل في الدقيقة التسعين.

وهذا التعادل هو الثالث توالياً في الدوري لآرسنال ليرفع رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن سيتي مع مباراتين أقل للأخير، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأخير.

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