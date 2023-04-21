The palais de justice in Tours, France.

غيابيا …الحبس عشر سنوات لزعيم عصابة متوار بالمغرب

2023-04-21 / 21:31
0
هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة فرنسية الجمعة بحبس زعيم خلية للإتجار بالمخدرات في سانت-اوان الواقعة في ضواحي باريس، عشر سنوات، علما بأنه متوار حاليا في المغرب.

وفرضت المحكمة على المهدي الزهيري وهو أيضا منتج لأغاني الراب غرامة تبلغ مليوني يورو، علما بأن المدان لم يحضر الجلسة.

والزهيري يتواجد في المغرب منذ اغتيال زعيم عصابة منافسة في سانت-اوان، وهو فار من وجه العدالة الفرنسية على الرغم من صدور مذكرات توقيف عدة وملاحقات قضائية أطلقت بحقه.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالحبس بحق عشرة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما تصل في أقصاها إلى سبع سنوات لإدانتهم بالإتجار بالقنب والكوكايين عند مداخل العاصمة الفرنسية خلال تسعة أشهر بين العامين 2020 و2021.

وبحسب المحكمة حققت الشبكة خلال الأشهر التسعة المشار إليها إيرادات بلغت “خمسة ملايين يورو”.

وتندرج الجلسة في إطار سلسلة محاكمات في محكمة بوبينيي مكرسة لقضايا الإتجار بالمخدرات في سانت اوان ومحيطها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حجز 59 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بميناء طنجة

حجز 59 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بميناء طنجة

2023-04-21 / 23:46
Photo of الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1518 شخصا

الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1518 شخصا

2023-04-21 / 20:12
Photo of طنجة..ساكنة مجمع سكني تطالب بالابقاء على حاجز حديدي وقرار الازالة يحرج عمدة المدينة !

طنجة..ساكنة مجمع سكني تطالب بالابقاء على حاجز حديدي وقرار…

2023-04-21 / 19:50
Photo of “مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة “محور اجتماع بين اخنوش وبنموسى

“مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة “محور اجتماع بين اخنوش وبنموسى

2023-04-21 / 17:25
Photo of تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2023-04-21 / 16:20
Photo of حجز وإتلاف 884 كلغ من المواد الفاسدة بالمضيق- الفنيدق خلال رمضان

حجز وإتلاف 884 كلغ من المواد الفاسدة بالمضيق- الفنيدق…

2023-04-21 / 16:12
Photo of الطبيبة وصال: تناول بعض الأطعمة والمشروبات أيام العيد يضر بالصحة

الطبيبة وصال: تناول بعض الأطعمة والمشروبات أيام العيد يضر…

2023-04-21 / 15:48
Photo of عيد الفطر.. “النارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى مضاعفة الحيطة والحذر

عيد الفطر.. “النارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى مضاعفة الحيطة…

2023-04-21 / 15:35
Photo of الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تكذب صحة وثيقة “مسربة” وتفضح الخلفيات

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تكذب صحة وثيقة “مسربة” وتفضح…

2023-04-21 / 14:20
Photo of أمن أكادير يفك لغز سرقة الدراجات النارية ويعتقل الجاني

أمن أكادير يفك لغز سرقة الدراجات النارية ويعتقل الجاني

2023-04-21 / 12:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق