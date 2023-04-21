بايدن والسيدة الأولى يهنئان المسلمين بالعيد

هبة بريس _ وكالات

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر وختام شهر رمضان.

وقال بايدن بيان صحفي ” أتمنى أنا وجيل لكافة من يحتفلون بعيد الفطر وأحبائهم عيدا سعيدا ومباركا. عيد مبارك!”.

وعبر الرئيس الأميركي وزوجته عن فخرهم “بالاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض، لتكريم الأميركيين المسلمين الذين لهم مساهمات هامة” في الولايات المتحدة، حيث تجدهم في “المختبرات والمصانع يعملون على ابتكار تقنيات ومبادرات متطورة وتصنيعها لبناء المستقبل”.

وأضاف البيان أن المسلمين “يضيفون إلى الفسيفيساء الجميلة الخاصة بالإبداع في أمتنا. إذ يقودون بناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة في مختلف أنحاء البلاد”، رياضيون وصحفيون وكوميديون وأكاديميون وعسكريون في الجيش، والذين يشكلون جزءا من نسيج الولايات المتحدة.

وعبر الرئيس والسيدة الأولى عن تأثرهما “بالسخاء الذي تظهره العائلات على تقديم الطعام والتصدق على المحتاجين من خلال زكاة الفطر”.

وأكدا أن “هذا العيد يتوج نهاية شهر فضيل مكرس للعبادة والبر والتأمل” ويذكرنا أيضا أن هناك “مجتمعات مسلمة في مختلف أنحاء العالم تعاني من النزاعات والفقر والجوع والمرض والنزوح من ديارها”.

وشدد بايدن وزوجته جيل على الالتزام “بالعمل لبناء السلام والوقوف إلى جانب حقوق جميع الشعوب وكرامتها”.

إضافة إلى الالتزام “بمكافحة جميع أشكال الكراهية، بما فيها رهاب الإسلام”، حيث دفع إلى إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات والوزارات يضم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لمعالجة هذه المسألة لبناء أميركا أكثر شمولية.

وقدم البيان فكرة عن مفهوم عيد الفطر الذي “يبدأ مع رؤية الهلال وهو عيد يحتفل به المسلمون بعد شهر الصيام ويزينون منازلهم ويقدمون الهدايا لأحبائهم ويرتدون الملابس الجديدة ويزورون الأهل والأصدقاء”، بحسب البيان.

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