رسميا.. المنتخب المغربي يشارك في كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة بالجزائر ولقجع يوجه رسالة للاعبين

2023-04-21 / 20:39
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هبة بريس : القسم الرياضي

استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الجمعة 21 أبريل 2023 أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل و19 ماي 2023.

وهنأ فوزي لقجع، لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بعد تأهلهم إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، مطالبا إياهم بتشريف كرة القدم المغربية في هذه البطولة القارية، وتقديم مستوى يليق بسمعتها.

وأبرز رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن قيمة كأس إفريقيا المقبلة تتمثل في كونها مؤهلة لنهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن المشاركة في المونديال في هذا السن تبقى محطة مهمة بالنسبة للاعبين للرفع من مستواهم، والاحتكاك بمدارس أخرى لها قيمتها على المستوى الدولي.

ودعا فوزي لقجع، جميع لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى العمل أكثر بجدية واحترافية، وبطرق علمية، والاهتمام بجميع الأمور التي تخص مسارهم الكروي، باعتبارهم مستقبل كرة القدم المغربية.

وركز فوزي لقجع في كلمته على الاستمرارية في العمل الجاد لأنه السبيل الوحيد الذي سيُكون أجيالا قادرة على حمل قميص المنتخب الوطني من فئة إلى أخرى، مشددا على ضرورة الاهتمام بجميع الأمور التي تخص الرفع من مستوى اللاعبين من تداريب وتطبيب ونمط عيش.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: نيجريا، جنوب إفريقيا وزامبيا.

 

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