(FILES) Hassan Diab holds a press conference at Amnesty International Canada in Ottawa, Ontario, on January 17, 2018 following his return to Canada. - The 69-year-old Lebanese-Canadian academic and sole defendant Hassan Diab, received a life sentenced on April 21, 2023 in the trial of the bombing of the Rue Copernic synagogue. (Photo by Lars Hagberg / AFP)

بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. السجن مدى الحياة حسن دياب

2023-04-21 / 20:35
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هبة بريس _ وكالات

بعد 43 عاما من الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة ، الجمعة، حكمها على المتهم الوحيد في هذا الاعتداء اللبناني-الكندي حسن دياب (69 عاما) الذي حوكم غيابيا ويؤكّد براءته، بالسجن مدى الحياة.

بعد ثلاثة أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس على هذا الأستاذ الجامعي بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.

وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن مدى الحياة، وهي العقوبة الوحيدة “المعقولة” ضد دياب، قائلة إنه “لا شك” في أنه منفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص قبل حوالى 43 عاما.

من جهته، طالب الدفاع بالبراءة لموكّلهم وحضّوا القضاة الخمسة على “تجنب خطأ قضائي”.

ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك وأسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى في الثالث من أكتوبر 1980.

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