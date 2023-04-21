منذر الكبير يتحدى الأهلي.. ويؤكد :”غدا سترون فريقا يدافع عن حظوظه بشراسة “

هبة بريس : القسم الرياضي

أكد التونسي منذر الكبير، مدرب الرجاء الرياضي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري، غدا السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الكبير خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”نحن جاهزون لهذه المباراة، وغدا سترون فريقا يقاتل بشراسة على أمل القيام بخطوة مهمة نحو التأهل إلى دور النصف”.

وأضاف :”مباراة الغد تختلف عن سابقاتها، فلكل مباراة حقيقتها، وفريقنا اليوم مختلف عن السابق، ولدينا عناصر مغايرة، كما أن المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة متعلقة بالتحضير الذهني والثقة”.

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