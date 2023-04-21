الأمن اللبناني يوقف فنان معروف و مشاهير يطالبون بالإفراج عنه

نجلاء مزيان _ هبة بريس

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية الفنان وسام فارس، على إثر خلاف وقع بينه وبين أحد عناصرها في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة ببيروت.

ووثقت فيديوهات متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي اشتباكات بالإضافة إلى الإهانات المتبادلة بين الممثل وشرطي كان أمام مصلحة تسجيل السيارات.

وناشد عدد من الفنانين اللبنانيين بتنفيذ وقفة أمام مخفر الدكوانة للمطالبة بالإفراج عن وسام فارس، عقب تداول أنباء تشير إلى أنه سيبقى رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء المقبل بانتظار قرار المدعي العام.

ونشر الممثل اللبناني باسم مغنية صورة لزميله من موقع الشجار، وعلق عليها: “الصديق الممثل وسام فارس الآن في السجن من يومين رغم الأذى الجسدي والمعنوي والظلم الذي تعرض له، نعم مظلوم وأعي ما أقول وأعرف التفاصيل، رجاء أرجو المعنيين ان يتحركوا”.

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