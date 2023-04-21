طنجة..ساكنة مجمع سكني تطالب بالابقاء على حاجز حديدي وقرار الازالة يحرج عمدة المدينة !

هبة بريس – مكتب طنجة

طالب سكان مجمع “كولف بلير” السكني بمنطقة بوبانة بطنجة، بالابقاء على حاجز حديدي الكتروني ، يحمي مساكنهم من الغرباء ، وذلك بعد قرار الازالة الصادر عن نائبة عمدة المدينة سمية العشيري ، رغم حصولهم على ترخيص صادر عن الجماعة في وقت سابق .

وأحرج قرار ازالة الحاجز الحديدي الالكتروني ، عمدة مدينة طنجة ، منير الليموري ، حيث سبق وان دافع عن ابقاء الحاجز في لقاء صحفي عقد بمقر الجماعة، مشيرا إلى أن أصحابه قدموا طلبهم في البوابة المخصصة لذلك وحصلوا عليه في ظرف 48 ساعة.

عمدة المدينة كان قد أكد على أن جماعة طنجة توصلت بطلب موقع من السكان يطالبون فيه بالإبقاء على الحاجز لحماية مساكنهم ، في مقابل ذلك اعتبر قرار نائبة عمدة المدينة المكلفة بالسير والجولان ، كون الابقاء على الحاجز ليس ضروريا وان ازالته ستسمح بالمرور دون عرقلة لعموم المواطنين .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0