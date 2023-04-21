دنماركي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن

2023-04-21 / 19:43
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هبة بريس _ الرباط

حاول شاب دنماركي يبلغ من العمر 18 عاما إحراق نفسه الجمعة أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن، على ما أعلنت شرطة العاصمة الدنماركية.

وبعد اتصال من موظفين من السفارة، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخماد النيران، وبقي الشاب “واعيا”.

وقالت شرطة كوبنهاغن على تويتر إن الشاب الذي أُدخل المستشفى ليس “في حالة خطرة”.

وامتنعت السلطات عن التحدث عن دوافعه

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تعليق واحد

  1. Dieu le grand puissant sur cet univers, a vengé le Saint Coran.
    Voilà la récompense de tout celui qui déshonneur la religion Musulmane.
    Avis aux amateurs de la haine contre l’Islam.

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