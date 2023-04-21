حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

2023-04-21 / 17:57
1
هبة بريس _ متابعة

أعلن نائب رئيس وزراء بريطانيا دومينيك راب استقالته، الجمعة 21 أبريل 2023، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفاً له قبل أسبوعين من الانتخابات المحلية التي يبدو أنّها ستكون صعبة على المحافظين.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن تحقيقاً مستقلاً خلص إلى أنّ راب، وهو وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة وكتب راب في هذه الرسالة الموجّهة إلى سوناك: “أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم”.

وأضاف: “لقد طلبتُ هذا التحقيق وتعهدتُ بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً كانت”، مؤكّداً: “أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي”.

وقبِل سوناك هذه الاستقالة، وأعرب في رسالة وجهها إلى وزيره السابق، عن “حزنه الشديد”، مشيداً بسنوات خدمة راب في حكومات مختلفة، دون التشكيك في سلوكياته

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اغتيال خطيب العيد في شبوة اليمنية.

اغتيال خطيب العيد في شبوة اليمنية.

2023-04-21 / 21:22
Photo of بايدن والسيدة الأولى يهنئان المسلمين بالعيد

بايدن والسيدة الأولى يهنئان المسلمين بالعيد

2023-04-21 / 20:53
Photo of بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. السجن مدى الحياة حسن دياب

بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. السجن مدى الحياة…

2023-04-21 / 20:35
Photo of دنماركي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن

دنماركي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الأميركية في…

2023-04-21 / 19:43
Photo of إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في ألمانيا

إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في…

2023-04-21 / 18:14
Photo of بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2023-04-21 / 17:12
Photo of الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

2023-04-21 / 16:33
Photo of على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

2023-04-21 / 15:21
Photo of 120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

2023-04-21 / 13:33
Photo of كيف يؤثر “تيك توك” على صحتنا العقلية؟

كيف يؤثر “تيك توك” على صحتنا العقلية؟

2023-04-21 / 11:48

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق