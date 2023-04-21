حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

هبة بريس _ متابعة

أعلن نائب رئيس وزراء بريطانيا دومينيك راب استقالته، الجمعة 21 أبريل 2023، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفاً له قبل أسبوعين من الانتخابات المحلية التي يبدو أنّها ستكون صعبة على المحافظين.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن تحقيقاً مستقلاً خلص إلى أنّ راب، وهو وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة وكتب راب في هذه الرسالة الموجّهة إلى سوناك: “أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم”.

وأضاف: “لقد طلبتُ هذا التحقيق وتعهدتُ بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً كانت”، مؤكّداً: “أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي”.

وقبِل سوناك هذه الاستقالة، وأعرب في رسالة وجهها إلى وزيره السابق، عن “حزنه الشديد”، مشيداً بسنوات خدمة راب في حكومات مختلفة، دون التشكيك في سلوكياته

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