الناقد واكريم :”الرابور بيغ” أسوأ ممثل في الموسم الرمضاني”

2023-04-21 / 17:44
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسم الناقد المغربي عبد الكريم واكريم مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، -تقاسم- رأيه في الدراما الرمضانية التي تبث على مختلف القنوات المغربية.

وصرح الناقد المغربي واكريم أن أسوأ ممثل بالموسم الرمضاني هو الرابور توفيق حازب المعروف ب”دون بيغ”، على إثر مشاركته في مسلسل مال الدنيا.

وصنف المتحدث ذاته، المسلسلين “مال الدنيا” و ” المكتوب” في جزئه الثاني كأسوأ عملين تم عرضهما بالشهر الفضيل.

وقال واكريم :”إذا كان شي تصويت على أسوء مسلسل فهاد رمضان فغادي نعطيه مناصفة ل” مال الدنيا” و” المكتوب2″.. وأسوء ممثلة غادي نعطيها للممثلة للي حملات مع ولد مالزي، وأسوء ممثل للبيغ، وأسوء مخرج لمخرج “مال الدنيا”.

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