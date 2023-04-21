“يويفا” يكافئ النصيري بجائزة مميزة بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

2023-04-21 / 17:04
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هبة بريس : القسم الرياضي

كافأ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم وهداف اشبيلية الإسباني بجائزة أفضل لاعب في مرحلة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وحصل النصيري على هذه الجائزة بعدما تألق بشكل كبير أمام مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفين وقاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف دون رد والمرور إلى المربع الذهبي لهذه المسابقة الأوروبية.

ومعلوم أن يوسف النصيري يقدم مستويات مميزة مع اشبيلية منذ عودته من المشاركة مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

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