تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، وما مجموعه 241 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 15 و21 أبريل الجاري، أن 6 ملايين و883 ألف و240 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و963 أشخاص، مقابل 24 مليون و922 ألف و213 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و739 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 273 ألف و 130 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 13.5 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (103)، وفاس مكناس (42)، والدار البيضاء سطات (39)، والشرق (14)، وسوس ماسة (14)، وبني ملال خنيفرة (13)، ومراكش آسفي (11)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وكلميم واد الذهب (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 270 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الفترة ذاتها، وبذلك يكون مجموعها حالة واحدة.

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