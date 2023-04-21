حجز وإتلاف 884 كلغ من المواد الفاسدة بالمضيق- الفنيدق خلال رمضان

هبة بريس

أسفرت الجولات الميدانية التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة وتتبع الأسواق بعمالة المضيق-الفنيدق عن حجز 884 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان.

وأفادت معطيات رسمية بأن اللجنة الإقليمية المختلطة قامت منذ بداية شهر رمضان 1444 ب 45 خرجة ميدانية تم خلالها زيارة ومراقبة 494 محلا تجاريا، ما أسفر عن حجز وإتلاف ما مجموعه 884 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

في هذا الإطار، أضاف المصدر ذاته ، بأنه تم تحرير 29 محضر مخالفة تمت إحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للبت فيها، إلى جانب حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية تناهز 125 كلغ وتحرير 16 مخالفة تتعلق بحيازة هذا النوع من الأكياس الممنوعة من التداول.

إلى جانب عمليات المراقبة، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بتحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان واحترام المعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات، إلى جانب تتبع مسالك التوزيع للحد من المضاربة وتتبع حالة تموين الأسواق ومراكز البيع على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق.

وتتكون اللجنة الإقليمية المختلطة من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق، والمصلحة البيطرية، ومصلحة مراقبة النباتات، ومندوبية الصحة، ومكاتب الصحة التابعة للجماعات الترابية والسلطة المحلية.

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