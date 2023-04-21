منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس العرب

2023-04-21 / 14:48
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هبة بريس

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، في الفترة الممتدة ما بين 24 و28 أبريل الجاري تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعدادا لمشاركته في كأس العرب بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية (ما بين 11 و 20 ماي).

وكانت قرعة كأس العرب، قد وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: السعودية وموريتانيا ولبنان.

ولهذا الغرض، وجه السيد عمر سيلا، مدرب المنتخب المغربي الدعوة إلى 18 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

1- زهير جباري

2- عثمان باشكو

3- محمد غيلاني

4- ياسين صالحي

5- بدر الكرشلي

6- سهيل باسيك

7- إبراهيم أبغلي

8- عصام التمسماني

9- عدنان أوبحري

10- أيوب الهيشو

11- محمد طلال

12- محمد لزرق

13- مصطفى طايس

14- محمد الحداد

15- محمد منار

16- أنوار العباسي

17- عمر بوخو

18- رضا الزهراوي

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