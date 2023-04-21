الطبيبة وصال: تناول بعض الأطعمة والمشروبات أيام العيد يضر بالصحة

محسن الراضي - هبة بريس

عيد الفطر على الأبواب، وكما جرت العادة تستعد النساء على أكمل وجه من خلال تحضير لهذا اليوم المميز من خلال تحضير شهيوات وحلويات لذيذة.

ولتفادي أن يتحول هذا الفطور من احتفالية سعيدة إلى أمر مزعج، ومن لمة عائلية في البيت إلى زيارة ثقيلة لعيادة الطوارئ، فعليك التنبه والحذر والاستعداد له كليا.

وحسب وصال الكبوري دكتورة الطب العام، فإن العديد من المشاكل الصحية التي تواجه الناس أول أيام العيد، ترجع إلى تناول الأطعمة والمشروبات بشكل خاطئ، والتي تختلط فيها الدهون بالحلويات والكافيين والمنبهات بصفة عامة، مما قد يؤدي إلى انزعاج الشخص وعدم راحته، ولكنه قد يتفاقم ليؤدي إلى اضطرابات معوية وإرهاق القلب وغيرها من المشاكل.

وتنصح الدكتورة وصال الكبوري في صباح يوم العيد، بتناول شيء خفيف على المعدة، يحتوي على مقدار جيد من الطاقة والقليل من السكريات، وتتجلى في شريحة من الخبز الأسمر، دون تناول باقي النشويات والحلويات التي تحتوي على السكريات المضافة، وبذلك فالشخص يكسر جوعه ويزود جسمه بالطاقة التي تدخله تدريجيا في نمط الغذاء المعتاد بعد رمضان.

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