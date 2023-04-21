الطبيبة وصال: تناول بعض الأطعمة والمشروبات أيام العيد يضر بالصحة

2023-04-21 / 15:48
محسن الراضي - هبة بريس

عيد الفطر على الأبواب، وكما جرت العادة تستعد النساء على أكمل وجه من خلال تحضير لهذا اليوم المميز من خلال تحضير شهيوات وحلويات لذيذة.

ولتفادي أن يتحول هذا الفطور من احتفالية سعيدة إلى أمر مزعج، ومن لمة عائلية في البيت إلى زيارة ثقيلة لعيادة الطوارئ، فعليك التنبه والحذر والاستعداد له كليا.

وحسب وصال الكبوري دكتورة الطب العام، فإن العديد من المشاكل الصحية التي تواجه الناس أول أيام العيد، ترجع إلى تناول الأطعمة والمشروبات بشكل خاطئ، والتي تختلط فيها الدهون بالحلويات والكافيين والمنبهات بصفة عامة، مما قد يؤدي إلى انزعاج الشخص وعدم راحته، ولكنه قد يتفاقم ليؤدي إلى اضطرابات معوية وإرهاق القلب وغيرها من المشاكل.

وتنصح الدكتورة وصال الكبوري في صباح يوم العيد، بتناول شيء خفيف على المعدة، يحتوي على مقدار جيد من الطاقة والقليل من السكريات، وتتجلى في شريحة من الخبز الأسمر، دون تناول باقي النشويات والحلويات التي تحتوي على السكريات المضافة، وبذلك فالشخص يكسر جوعه ويزود جسمه بالطاقة التي تدخله تدريجيا في نمط الغذاء المعتاد بعد رمضان.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة “محور اجتماع بين اخنوش وبنموسى

“مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة “محور اجتماع بين اخنوش وبنموسى

2023-04-21 / 17:25
Photo of تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2023-04-21 / 16:20
Photo of حجز وإتلاف 884 كلغ من المواد الفاسدة بالمضيق- الفنيدق خلال رمضان

حجز وإتلاف 884 كلغ من المواد الفاسدة بالمضيق- الفنيدق…

2023-04-21 / 16:12
Photo of عيد الفطر.. “النارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى مضاعفة الحيطة والحذر

عيد الفطر.. “النارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى مضاعفة الحيطة…

2023-04-21 / 15:35
Photo of الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تكذب صحة وثيقة “مسربة” وتفضح الخلفيات

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تكذب صحة وثيقة “مسربة” وتفضح…

2023-04-21 / 14:20
Photo of أمن أكادير يفك لغز سرقة الدراجات النارية ويعتقل الجاني

أمن أكادير يفك لغز سرقة الدراجات النارية ويعتقل الجاني

2023-04-21 / 12:41
Photo of أمن تطوان يوقف “لص المنازل”

أمن تطوان يوقف “لص المنازل”

2023-04-21 / 11:54
Photo of مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تقدم مساعدات غذائية للأسر المعوزة بمالي

مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تقدم مساعدات غذائية للأسر…

2023-04-21 / 09:35
Photo of البيضاء.. توقيف شخص بحوزته أزيد من طنين من مخدر الشيرا

البيضاء.. توقيف شخص بحوزته أزيد من طنين من مخدر…

2023-04-21 / 09:12
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-04-21 / 09:05
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق