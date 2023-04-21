موازاة و عيد الفطر.. والد بيلا حديد لنجلته:”حلمت بوالدتي تقرأ القرآن لك”

نجلاء مزيان

تلقت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد تهنئة من والدها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت بيلا عبر خاصية “الستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستغرام”، لقطة شاشة للرسالة التي بعثها لها والدها، وجاء فيها: “عيد سعيد حبيبتي، إن شاء الله بخير.. لقد حلمت بوالدتي تقرأ القرآن لك، وكنت تبتسمين ابتسامة كبيرة.. أحبك كثيرًا”.

وفي سياق متصل، علقت بيلا قائلة: “والدي، جعلني ذلك أبكي”، مهنئة بدورها متابعيها، الذين يبلغ عددهم أكثر من 58.6 مليون متابع.

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