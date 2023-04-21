جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، صباح اليوم الجمعة 21 أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب قد باشرت، بتاريخ 14 أبريل الجاري، إجراءات معاينة جثة ضحية يبلغ من العمر 19 سنة، تعرض لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاته، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم ويتم توقيف اثنين من بينهم يومه الجمعة، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذه الجريمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، التي ترجح الأبحاث أن يكون دافعها الرئيسي سرقة هاتف الضحية، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث.
11 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
يارب لطفك
لا إله إلا الله
حتى العواشر فيها الجرائم
إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
الانسان ليس لديه ضمير لا يحترم حتى هذه الأيام المباركة
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوالديه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا..)
اللهم ارحمه واغفر له صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون ولكن يجب محاكمة من سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق هذا الشاب الذي لا ذنب له..
ما هذا الخبر المحزن والمؤلم الذي نسمعه في البلد الإسلامي الذي يعتبر دين التسامح وبالاخص ونحن في شهر رمضان المبارك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.