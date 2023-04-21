أمن أكادير يفك لغز سرقة الدراجات النارية ويعتقل الجاني
أوقفت عناصر الدائرة الأولى بمنطقة انزا، التابعة لولاية أمن أكادير، بعد مجموعة من عمليات المراقبة والترصد، وبالاستعانة بكاميرات المراقبة، شخصا اقترف مجموعة من سرقات الدراجات النارية.
جاء هذا التوقيف بعد عدة بلاغات وشكايات من مواطنين، يشتكون من سرقة دراجاتهم النارية على مستوى تدارت انزا، خلال هذا الشهر الفضيل.
و بناء على معلومات استخباراتية، تم اعتقال المشتبه به، وهو يتربص بالقرب من احدى مستوقفات الدراجات النارية من أجل السرقة بإقامات الولاف بحي تدارت.
وبعد القبض عليه والتأكد من هويته، اتضح لعناصر الأمن بالدائرة الأولى، أن الجاني من ابناء مدينة ايت ملول، و من ذوي السوابق القضائية المتعددة في ميدان السرقات.
وبعد تعميق البحث مع المشتبه به، ومواجهته بالفيديوهات، اعترف بالمنسوب اليه.
هذا ،وقد تأكد للعناصر الأمنية أن الموقوف، موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني من اجل السرقة الموصوفة من طرف الشرطة القضائية بايت ملول. ووفق تعليمات السيد وكيل الملك باكادير، فقد تمت إحالة المشتبه به على الحراسة النظرية، لتعمق المصلحة الولائية للشرطة القضائية باكادير البحث معه.
10 تعليقات
هناك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية عبر أنحاء المملكة لهذا نطلب من السيد الحموشي بتكثير المراقبة المستمرة في جميع أزقة والشوارع والاسواق وحتى أمام المستشفيات والمؤسسات الحكومية وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب على السلطات القضائية التحقيق معه للوصول إلى مدبر سرقة الدراجات النارية حتى يصلوا إليهم كما نطالب بتكثيف الأمن في المناطق المشبوهة ..
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بقطع يديه حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية ولكم واسع النظر.
نطالب من القضاء ان يحكم عليه بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم نحن في شهر رمضان المبارك يجب احترامه وعدم فعل أفعال لاترضي الله ولا العبد لآ يعقل سرقة في هذآ الشهر الفظيل والمبارك استغفر ربك وتوب إليه قبل فوات الأوان وتصبح على مافعلت نادم..
في الأواني الأخيرة كثرت سرقة الدراجات النارية والسرقة بشتى أنواعها ولاندري من المسبب الرئيسي هل إهمال الأمن الوطني بمهامه الوظيفي اوتقصير منه او ماذا ؟؟؟؟؟؟
مثل هؤلاء اللصوص الذين قاموا بسرقة الدراجات النارية يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهم وان تحكم عليهم بالاشغال الشاقة.
يجب محاربة هؤلاء اللصوص الذين يقومون بعمليات السرقة الدرجات النارية لأنها تسبب خطورة على المجتمع المغربي..
على الاقل احترام هذا الشهر المبارك ، الإنسان يخفف من ذنوبه وهم يكثرون منها حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
السارق تقطع يده وهذا هو العدل وحكم الله تعالى ، تطبق عليه القصاص وانتهى الكلام…