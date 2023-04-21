أمن أكادير يفك لغز سرقة الدراجات النارية ويعتقل الجاني

أحمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت عناصر الدائرة الأولى بمنطقة انزا، التابعة لولاية أمن أكادير، بعد مجموعة من عمليات المراقبة والترصد، وبالاستعانة بكاميرات المراقبة، شخصا اقترف مجموعة من سرقات الدراجات النارية.

جاء هذا التوقيف بعد عدة بلاغات وشكايات من مواطنين، يشتكون من سرقة دراجاتهم النارية على مستوى تدارت انزا، خلال هذا الشهر الفضيل.

و بناء على معلومات استخباراتية، تم اعتقال المشتبه به، وهو يتربص بالقرب من احدى مستوقفات الدراجات النارية من أجل السرقة بإقامات الولاف بحي تدارت.

وبعد القبض عليه والتأكد من هويته، اتضح لعناصر الأمن بالدائرة الأولى، أن الجاني من ابناء مدينة ايت ملول، و من ذوي السوابق القضائية المتعددة في ميدان السرقات.

وبعد تعميق البحث مع المشتبه به، ومواجهته بالفيديوهات، اعترف بالمنسوب اليه.

هذا ،وقد تأكد للعناصر الأمنية أن الموقوف، موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني من اجل السرقة الموصوفة من طرف الشرطة القضائية بايت ملول. ووفق تعليمات السيد وكيل الملك باكادير، فقد تمت إحالة المشتبه به على الحراسة النظرية، لتعمق المصلحة الولائية للشرطة القضائية باكادير البحث معه.

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