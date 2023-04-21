برشلونة: عدم مساعدتنا في عودة ميسي “غباء”

هبة بريس - وكالات

أكد مسؤول بنادي برشلونة الإسباني، أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، سيقوم بخطوة وصفها بالغبية للغاية، في حال منع النادي الكتالوني من إعادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء رد جولي جيو، نائب رئيس التسويق في برشلونة، بعد يوم من تصريحات لتيباس بأن رابطة الدوري الإسباني لن تغير اللوائح من أجل المساهمة في اتمام صفقة من هذا القبيل.

وسجل ميسي 672 هدفا في 780 مباراة لبرشلونة، وحطم الأرقام القياسية، لكنه غادر في حفل وداع مؤثر في صفقة انتقال مجانية منذ عامين إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما منعت إجراءات مالية النادي من تقديم عقد جديد له.

ومنذ ذلك الوقت انتشرت تكهنات عن عودة ميسي من باريس سان جيرمان، مع نهاية عقده في فرنسا بنهاية الموسم الجاري.

وقال جيو في تصريحات لراديو كتالونيا: ستكون تلك أخبار جيدة، لن تكون بالأرقام التي تم نشرها، لكنها ستكون أخبار عظيمة.

وأضاف: لازال هو اللاعب الأول في العالم بدون شك، من الواضح أن عودته ستكون إيجابية في عالم التسويق، لكن ذلك لا يعني أنه سيعود.

وبسؤال جيو عما إذا كان تيباس سوف يستفيد من مساعدة الليغا في عودة ميسي للدوري الإسباني أجاب: بالطبع، وسيكون من الغباء عدم مساعدتنا في إنهاء ذلك الاتفاق لنا.

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