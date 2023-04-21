تقرير: ما يناهز 38 ألف سائح توافدوا على جهة كلميم وادنون خلال سنة 2022

هبة بريس

بلغ عدد السياح الوافدين على الفنادق المصنفة بجهة كلميم وادنون خلال سنة 2022 ، ما مجموعه 37 ألف و995 سائحا، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 55 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 (24 ألف و568 سائحا).

وحسب معطيات للمندوبية الجهوية للسياحة بجهة كلميم وادنون، فإن عدد السياح المقيمين الذين زاروا أقاليم كلميم ، سيدي إفني وطانطان بالجهة، باستثناء إقليم أسا الزاك الذي لا يتوفر على فنادق مصنفة، بلغ خلال سنة 2022 حوالي 32 ألف و559 سائحا، فيما بلغ عدد السياح غير المقيمين 5436 سائحا، بينما استقر معدل مدة الإقامة في يوم واحد.

وسجل التقرير أن مختلف المؤسسات الفندقية المصنفة بهذه الأقاليم الثلاثة سجلت ما مجموعه 51 ألف و45 ليلة مبيت سياحية منها 8058 ليلة للسياح غير المقيمين و42 ألف و987 ليلة للمقيمين، وذلك مقابل 34 ألف و213 ليلة مبيت سنة 2021 ، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 49 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته، أن من أبرز السياح غير المقيمين الذين زاروا جهة كلميم وادنون خلال هذه الفترة، قدموا من بلدان فرنسا ب 2235 سائحا (3025 ليلة مبيت) ، وإسبانيا ب 885 سائحا(1129 ليلة)، وإيطاليا ب 336 سائحا (447 ليلة)، وبلدان إفريقية ب 315 سائحا (410 ليلة)، وبلدان عربية ب 269 سائحا (370 ليلة)، بالإضافة إلى سياح وافدين من ألمانيا (223 سائحا) والولايات المتحدة (135 سائحا) والصين (133 سائحا) وهولندا (131 سائحا).

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