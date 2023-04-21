أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

2023-04-21 / 11:08
3
هبة بريس - وكالات

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف الشيخ الخطيب، في تصريحات اليوم، أن أعداد المصلين الذين أموا المسجد الأقصى على مدار أيام الشهر بما في ذلك 4 صلوات جمعة، وليلة القدر، تفوق 4 ملايين شخص، مشددا على أن هذا الرقم غير مسبوق، مقارنة مع السنوات الماضية، وتمكنت الأوقاف من إدارة الأمور بشكل جيد.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال رمضان الذكور من سكان الضفة الغربية المحتلة، ما بين 12 و 55 عاما، من الوصول إلى المسجد الأقصى، كما لم تسمح سوى لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد لأداء الصلوات.

وانعكست هذه القرارات على المصلين بالمسجد الأقصى؛ إذ لوحظ أن النسبة الأكبر من القادمين من الضفة الغربية من النساء، ومع ذلك تمكن آلاف الشبان من الالتفاف على حواجز الاحتلال، للوصول إلى المسجد، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث الاعتكاف بالمسجد.

واقتحمت الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى عدة مرات خلال الثلث الثاني من رمضان. كما اقتحم ما يزيد عن 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى في الشهر المبارك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في ألمانيا

إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في…

2023-04-21 / 18:14
Photo of حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

2023-04-21 / 17:57
Photo of بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2023-04-21 / 17:12
Photo of الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

2023-04-21 / 16:33
Photo of على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

2023-04-21 / 15:21
Photo of 120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

2023-04-21 / 13:33
Photo of كيف يؤثر “تيك توك” على صحتنا العقلية؟

كيف يؤثر “تيك توك” على صحتنا العقلية؟

2023-04-21 / 11:48
Photo of الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في اشتباكات السودان

الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في…

2023-04-21 / 10:50
Photo of ماسك ينفذ وعده.. مبابي ورونالدو وصلاح يخسرون العلامة الزرقاء

ماسك ينفذ وعده.. مبابي ورونالدو وصلاح يخسرون العلامة الزرقاء

2023-04-21 / 09:47
Photo of ترامب: كيم شخص ذكي وعديم الرحمة

ترامب: كيم شخص ذكي وعديم الرحمة

2023-04-21 / 09:20

‫3 تعليقات

  1. ياربي احفض اراضينا في فلسطين وانصرهم نصرا فيه بركاتك عليهم عيد مبارك سعيد لاهل فلسطين

  3. يارب العالمين انصرنا وانصرهم علا اعدائهم في مدينة القدس واعنهم علا جهدهم وجهادهم له عيد مبارك سعيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق