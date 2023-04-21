أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

2023-04-21 / 11:08
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هبة بريس - وكالات

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف الشيخ الخطيب، في تصريحات اليوم، أن أعداد المصلين الذين أموا المسجد الأقصى على مدار أيام الشهر بما في ذلك 4 صلوات جمعة، وليلة القدر، تفوق 4 ملايين شخص، مشددا على أن هذا الرقم غير مسبوق، مقارنة مع السنوات الماضية، وتمكنت الأوقاف من إدارة الأمور بشكل جيد.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال رمضان الذكور من سكان الضفة الغربية المحتلة، ما بين 12 و 55 عاما، من الوصول إلى المسجد الأقصى، كما لم تسمح سوى لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد لأداء الصلوات.

وانعكست هذه القرارات على المصلين بالمسجد الأقصى؛ إذ لوحظ أن النسبة الأكبر من القادمين من الضفة الغربية من النساء، ومع ذلك تمكن آلاف الشبان من الالتفاف على حواجز الاحتلال، للوصول إلى المسجد، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث الاعتكاف بالمسجد.

واقتحمت الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى عدة مرات خلال الثلث الثاني من رمضان. كما اقتحم ما يزيد عن 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى في الشهر المبارك.

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