الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في اشتباكات السودان

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 21 أبريل، أن الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل في السودان، خلفت أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحافي دوري في جنيف “قتل 413 شخصا وأصيب 3551 بجروح”.

ومن جهته قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، إن “تسعة أطفال على الأقل قتلوا في المعارك وأصيب أكثر من خمسين طفلاً” بجروح.

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