البيضاء.. توقيف شخص بحوزته أزيد من طنين من مخدر الشيرا
هبة بريس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مقربة من منطقة عين حرودة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة نفعية كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على طنين و400 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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10 تعليقات
من المسؤول عن تفشي ظاهرة المخدرات ؟! ولماذا فشلت الدولة في محاربة تجار المخدرات ؟!..
شكرا للشرطة على مجهوداتهم المبذولة من اجل توقيف تجار المخدرات..
على الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني أن تكثف جهودها من اجل توقيف تجار المخدرات..
نتمنى ان ينتهي قريبا ملف المخدرات الذي يعطي صورة سيئة لبلدنا الحبيب..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.وحسبي الله ونعم الوكيل..
يجب منع زراعة القنب الهندي في الأقاليم الريفية ..
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين..
على القضاء أن ينزل احكام ثقيلة على هاؤولاء المتاجرين بالمخدرات..
يجب اتلاف هاته الكميات الكبيرة من المخدرات ..
شكرا للشرطة على مجهوداتهم من أجل إيقاف مروجي المخدرات..