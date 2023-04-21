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طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-04-21 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول قطرات رعدية محلية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوحهم الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالريف والهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات متفرقة، فضلا عن تكون سحب منخفضة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، مصحوبة بضباب محلي، مع تناثر هبات رملية بشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.وستهب الرياح محليا قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس الصغير وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمنطقة الشرقية، وبعض الانخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح محليا هادئا إلى قليل الهيجان خلال الزوال ما بين طانطان والعيون.

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