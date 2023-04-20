طنجة.. فتح بحث قضائي للكشف عن شبكة إجرامية عابرة للحدود

هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس، للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في محاولة تهريب شحنات كبيرة من الكوكايين عبر حاوية للنقل البحري.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على كشف وتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية، سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0