وكالة بيت مال القدس الشريف توزع كسوة العيد في اختتام برنامج رمضان

هبة بريس _ الرباط

وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف ، اليوم الخميس بالقدس ، كسوة العيد ، تشمل الملابس والأحذية ، على 300 من الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة ، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وفي اختتام برنامجها لشهر رمضان لعام 1444 ه .

وساهم برنامج الوكالة للتنشيط المجتمعي في القدس وبرنامج المساعدة الاجتماعية هذا العام في تقديم المساعدة لنحو ألف عائلة مقدسية محتاجة ، وفي إسعاد الأيتام وزرع البسمة على مُحياهم والتخفيف عنهم عوز اليُتم وقسوة العيش والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويأتي برنامج الوكالة لشهر رمضان في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة للتخفيف من أعباء الحياة وصعوبات العيش التي يواجهها المقدسيون ، جراء آثار جائحة كوفيد – 19 وتداعيات الأزمة العالمية للأسعار.

ووضعت الوكالة برنامجا للرعاية الاجتماعية للأيتام المكفولين داخل أسرهم ، يؤمن المتابعة المستمرة لأحوالهم المعيشية في كافة المناسبات سواء تلك المتعلقة بالأعياد أو الدراسة وكذا في الأنشطة والبرامج اللامنهجية التي يستفيدون منها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0