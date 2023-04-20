إفران..حصيلة عمليات مراقبة الأسعار وجودة السلع خلال رمضان

ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الكتابة العامة للعمالة، بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى إقليم إفران لضمان تموين الأسواق والمراكز التجارية ونقط البيع التابعة لمختلف جماعات الإقليم بالمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 ه، من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.

وتنفيذا لبرنامج عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، فقد قامت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة منذ بداية شهر رمضان بعدة عمليات وجولات للمراقبة همت مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم.

وقد أسفرت هذه العمليات التي تم القيام بها خلال شهر رمضان عن النتائج التالية:

عدد جولات المراقبة: 111 منها:

48 مجال حضري

35 مجال قروي

28 أسواق أسبوعية

عدد نقط المراقبة: 2157

906 مجال حضري

587 مجال قروي

664 أسواق أسبوعية

عدد المخالفات المسجلة: 79

52 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار

20 عدم تسليم الفواتير

05 بسبب عدم الصلاحية

02 عدم احترام شروط النظافة

المواد المحجوزة: 2161.93 كلغ

كما قامت ذات اللجنة بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد السريعة التلف كالحليب ومشتقاته بالإضافة إلى احترام أسعار المواد الأساسية المقننة والكف النهائي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وللإشارة، فإن عملية التموين بمختلف المواد على مستوى الإقليم تعرف سيرا عاديا، حيث العرض وافر ومتنوع للمنتجات والمواد الاستهلاكية بالأسواق المحلية ونقاط البيع، ويستجيب لجميع حاجيات ومتطلبات المواطنين وعامل الإقليم متتبع لجميع أطوار هذه العمليات بتعليماته ورؤساء الأقسام بالعمالة في المستوى .

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