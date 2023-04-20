النصيري يسجل ثنائية ويقود اشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

2023-04-20 / 21:01
11

هبة بريس : القسم الرياضي

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه مساء اليوم الخميس على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، ضمن إياب دور الربع.

وتألق النصيري في مباراة اليوم بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 8 و81 ليقود بذلك فريقه إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

وعرفت المباراة أيضا تألق الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الذي قام بـ 3 تصديات حاسمة وخرج بشباك نظيفة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of (فيديو) النصيري يواصل تألقه بهدف رائع أمام مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

(فيديو) النصيري يواصل تألقه بهدف رائع أمام مانشستر يونايتد…

2023-04-20 / 19:56
Photo of قفز للمركز الثالث.. إلغاء عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس

قفز للمركز الثالث.. إلغاء عقوبة خصم 15 نقطة من…

2023-04-20 / 19:50
Photo of أمرابط يغيب عن موقعة إياب دوري المؤتمر أمام ليخ بوزنان البولندي.. ومدربه يكشف الأسباب

أمرابط يغيب عن موقعة إياب دوري المؤتمر أمام ليخ…

2023-04-20 / 16:56
Photo of قائد ريال بيتيس يعلن اعتزاله نهاية الموسم 

قائد ريال بيتيس يعلن اعتزاله نهاية الموسم 

2023-04-20 / 14:21
Photo of لجنة التحكيم الجديدة تعرض المخطط الاستراتيجي أمام رؤساء العصب الوطنية

لجنة التحكيم الجديدة تعرض المخطط الاستراتيجي أمام رؤساء العصب…

2023-04-20 / 12:15
Photo of العصبة الاحترافية تصدر عقوبات بالجملة على أندية و لاعبي البطولة

العصبة الاحترافية تصدر عقوبات بالجملة على أندية و لاعبي…

2023-04-20 / 11:31
Photo of “يويفا” يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

“يويفا” يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

2023-04-20 / 10:38
Photo of مزراوي :”أشعر بخيبة أمل بسبب وضعيتي مع البايرن.. أنا جاهز بدنيا لكني لا ألعب”

مزراوي :”أشعر بخيبة أمل بسبب وضعيتي مع البايرن.. أنا…

2023-04-19 / 22:29
Photo of سيتي” يقصي “بايرن” ويضرب موعدا مع “الريال”

سيتي” يقصي “بايرن” ويضرب موعدا مع “الريال”

2023-04-19 / 21:11
Photo of أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد :”لقد عاد إلى التدريبات وتدرب بشكل طبيعي”

أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد…

2023-04-19 / 19:52

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق