النصيري يسجل ثنائية ويقود اشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

هبة بريس : القسم الرياضي

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه مساء اليوم الخميس على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، ضمن إياب دور الربع.

وتألق النصيري في مباراة اليوم بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 8 و81 ليقود بذلك فريقه إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

وعرفت المباراة أيضا تألق الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الذي قام بـ 3 تصديات حاسمة وخرج بشباك نظيفة.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2