بعد انفصالها عن حكيمي.. هبة عبوك : أذهب إلى الطبيب النفسي

2023-04-20 / 20:47
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هبة بريس _

خرجت “هبة عبوك”، زوجة أشرف حكيمي السابقة، للحديث عن وضعيتها الحالية، بعد أن باشرت إجراءات الطلاق، منذ اتهام اللاعب المغربي في قضية اغتصاب.

وأجرت هبة حوارا مع مجلة ‘Elle’، وقالت: “أنا بخير. هناك أيام يكون فيها الأمر على هذا النحو، وأخرى يتعين عليك فيها معرفة كيفية تلقي الضربات واتخاذ القرارات، التي تكون أحيانًا معقدة، وأيضا عليك التعود على المواقف الجديدة. الإنسان يتزوج عن حب، ثم يقرر الطلاق حين يغيب الحب”.

وأضافت: “عندما يحدث الانفصال، تعيد هيكلة حياتك. الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، هو صحة أطفالي والباقي مجرد أشياء ثانوية. أنا إنسانة مقاتلة. غادرت المنزل بدون دعم عائلتي. لكن كان علي أن أفعل ذلك، لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو التحرر. كانت إما حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي”.

وأشارت: “صحيح أن الأمر معقد من الناحية العاطفية بوجود طفلين، لكنني لست الأولى التي يحدث لها هذا الشيء، ولن أكون الأخيرة. الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال، لأنني حاولت وفعلت كل ما كان علي القيام به. مثلما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أذهب أيضا إلى الطبيب النفسي مرة واحدة في الأسبوع، لأن الصحة العقلية مهمة للغاية”

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‫2 تعليقات

  1. مجرد اشاعات عن زوجك ، طالبتي بالطلاق .
    ولربما تلك الاشاعات كانت من صنعك ايتها الزوجة المحترمة .
    للاسف ولربما كنتي تتصرفي بطريقة اخرى ،

  2. مجرد اشاعات عن زوجك ، طالبتي بالطلاق .
    ولربما تلك الاشاعات كانت من صنعك ايتها الزوجة المحترمة .
    للاسف ولربما كنتي تتصرفي بطريقة اخرى ،

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