الجالية المسلمة في أوروبا تحتفل بعيد الفطر غدا الجمعة

2023-04-20 / 20:20
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الهيئات المكلفة بتدبير شؤون الدين الإسلامي في عدد من البلدان الأوروبية، اليوم الخميس، أن الجالية المسلمة في أوروبا، ستحتفل بعيد الفطر، غدا الجمعة.

هكذا، أعلنت هذه الهيئات بعدد من البلدان الأوروبية، لاسيما فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا، أن عيد الفطر سيكون هو يوم غد الجمعة الموافق لـ 21 أبريل.

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‫10 تعليقات

  2. اعاد الله عيد الفطر المبارك السعيد على الامة العربية من المحيط إلى الخليج و على الامة الإسلامية قاطبة باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير ..

  4. تقبل الله صيامنا وصيام الامة الاسلامية وعيد مبارك سعيد و الامة بالف خير كل عام مع تحياتي للجميع ..

  5. تقبّل اللهُ منكم كلَّ صالحةٍ وخصّكم بعظيمِ الأجرِ والمِنَح وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يارب ..

  8. أهله الله علينا بالخير واليمن والبركات والمسرات والافراح وكل عام والامة الاسلامية بخير..

  9. عيد الفطر مبارك سعيد وكل عام والامة الاسلامية بخير.تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام..

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