الجالية المسلمة في أوروبا تحتفل بعيد الفطر غدا الجمعة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الهيئات المكلفة بتدبير شؤون الدين الإسلامي في عدد من البلدان الأوروبية، اليوم الخميس، أن الجالية المسلمة في أوروبا، ستحتفل بعيد الفطر، غدا الجمعة.

هكذا، أعلنت هذه الهيئات بعدد من البلدان الأوروبية، لاسيما فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا، أن عيد الفطر سيكون هو يوم غد الجمعة الموافق لـ 21 أبريل.

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