عاجل : عيد الفطر بعد غد السبت بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب بعد غد السبت 22 أبريل 2023، الموافق لفاتح شوال 1444 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد أكمل 30 يوما.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وأضاف المصدر الرسمي نفسه أن هؤلاء أكدوا لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يستوفي اليوم الثلاثين، ويكون عيد الفطر المبارك موافقا ليوم السبت 22 أبريل الجاري.

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