(فيديو) النصيري يواصل تألقه بهدف رائع أمام مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي
هبة بريس : القسم الرياضي
واصل الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه بهدف رائع أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
ووقع النصيري هدف التقدم لاشبيلية أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة 8 من الجولة الأولى.
النجم العربي المغربي يوسف النصيري يفتتح التسجيل لإشبيلية#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/06Tt1vhd3J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
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