موعد صلاة عيد الفطر بمصليات ومساجد المغرب

هبة بريس _ الرباط

أعنلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس 20 أبريل عن توقيت صلاة عيد الفطر بجهات وأقاليم ومدن المملكة للعام 2023/1444.

وفيما يلي توقيت صلاة عيد الفطر السعيد بالمصليات والمساجد الجامعة:

الرباط سلا القنيطرة

سلا: 7:30

القنيطرة: 7:00

سيدي قاسم: 6:45

بنسليمان: 7:30

الخميسات: 6:30

الدار البيضاء سطات

المحمدية: 8:00

الجديدة: 7:30

سيدي بنور: 8:00

مديونة: 7:15

مولاي رشيد: 7:00

سطات: 7:30

عين السبع الحي المحمدي: 8:00

برشيد: 6:30

الحي الحسني: 8:00

سيدي البرنوصي: 7:30

طنجة تطوان الحسيمة

تطوان: 7:30

الفحص أنجرة: 7:30

الحسيمة: 7:30

شفشاون: 7:30

المضيق: 7:30

العرائش: 7:30

وزان: 7:30

الشرق

بركان: 7:00

وجدة: 8:00

تاوريرت: 7:30

فكيك: 7:00

جرسيف: 7:30

الناظور:7:30

مراكش أسفي

آسفي: 7:30

مراكش: 7:00

الرحامنة: 7:30

الحوز: 7:00

قلعة السراغنة: 7:00

اليوسفية: 7:00

شيشاوة: 7:00

بني ملال خنيفرة

الفقيه بن صالح: 6:30

بني ملال: 6:45

أزيلال: 7:00

خنيفرة: 6:30

فاس مكناس

إفران: 7:30

تاونات: 8:00

الحاجب: 7:00

تازة: 7:40

صفرو: 6:45

مولاي يعقوب: 7:00

سوس ماسة

أكادير: 7:00

انزكان: 7:30

طاطا: 6:30

اشتوكة آيت بها: 7:30

تيزنيت: 7:30

درعة تافيلالت

زاكورة: 7:00

ميدلت: 8:00

الرشيدية: 7:00

تنغير: 7:30

ورزازات: 8:00

العيون الساقية الحمراء

العيون: 8:00

السمار ة: 8:00

طرفاية: 8:00

الداخلة وادي الذهب

الداخلة: 8:00

أوسرد: 8:00

كلميم واد نون

كلميم: 8:00

سيدي إفني: 8:00

طانطان: 8:00

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