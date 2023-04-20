موعد صلاة عيد الفطر بمصليات ومساجد المغرب

2023-04-20 / 17:55
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هبة بريس _ الرباط

أعنلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس 20 أبريل عن توقيت صلاة عيد الفطر بجهات وأقاليم ومدن المملكة للعام 2023/1444.

وفيما يلي توقيت صلاة عيد الفطر السعيد بالمصليات والمساجد الجامعة:

الرباط سلا القنيطرة
سلا: 7:30
القنيطرة: 7:00
سيدي قاسم: 6:45
بنسليمان: 7:30
الخميسات: 6:30

الدار البيضاء سطات
المحمدية: 8:00
الجديدة: 7:30
سيدي بنور: 8:00
مديونة: 7:15
مولاي رشيد: 7:00
سطات: 7:30
عين السبع الحي المحمدي: 8:00
برشيد: 6:30
الحي الحسني: 8:00
سيدي البرنوصي: 7:30

طنجة تطوان الحسيمة
تطوان: 7:30
الفحص أنجرة: 7:30
الحسيمة: 7:30
شفشاون: 7:30
المضيق: 7:30
العرائش: 7:30
وزان: 7:30

الشرق
بركان: 7:00
وجدة: 8:00
تاوريرت: 7:30
فكيك: 7:00
جرسيف: 7:30
الناظور:7:30

مراكش أسفي
آسفي: 7:30
مراكش: 7:00
الرحامنة: 7:30
الحوز: 7:00
قلعة السراغنة: 7:00
اليوسفية: 7:00
شيشاوة: 7:00

بني ملال خنيفرة
الفقيه بن صالح: 6:30
بني ملال: 6:45
أزيلال: 7:00
خنيفرة: 6:30
فاس مكناس
إفران: 7:30
تاونات: 8:00
الحاجب: 7:00
تازة: 7:40
صفرو: 6:45
مولاي يعقوب: 7:00

سوس ماسة
أكادير: 7:00
انزكان: 7:30
طاطا: 6:30
اشتوكة آيت بها: 7:30
تيزنيت: 7:30

درعة تافيلالت
زاكورة: 7:00
ميدلت: 8:00
الرشيدية: 7:00
تنغير: 7:30
ورزازات: 8:00

العيون الساقية الحمراء
العيون: 8:00
السمار ة: 8:00
طرفاية: 8:00

الداخلة وادي الذهب
الداخلة: 8:00
أوسرد: 8:00
كلميم واد نون
كلميم: 8:00
سيدي إفني: 8:00
طانطان: 8:00

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