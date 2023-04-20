إيران تعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك
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عيد الفطر يوم غد الجمعة في عدد من الدول العربية

2023-04-20 / 17:40
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هبة بريس

أعلنت العديد من الدول العربية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ففي المملكة العربية السعودية ذكر الديوان الملكي في بيان أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة.

وفي الإمارات أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في كل من الكويت والبحرين أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وفي فلسطين ، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين ، أنه ” في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1444 هـ ، ثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة ، وعليه ؛ يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر “.

وأعلنت أيضا دول الأردن واليمن والعراق وسوريا أن يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن غرة شهر شوال هي يوم الجمعة ، فيما أعلنت سلطنة عمان أن السبت يوم عيد الفطر وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

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‫10 تعليقات

  7. عيد مبارك سعيد للشعب المغربي ملكا وشعبا.والامة الإسلامية بالخير واليمن ..

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