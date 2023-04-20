Rached Ghannouchi, head of Tunisia's Islamist Ennahda party, arrives at the office of Tunisia's counter-terrorism prosecutor in Tunis on July 19, 2022. - Tunisia's Islamist-inspired Ennahdha party urged its supporters to boycott a July 25 referendum on President Kais Saied's new constitution, saying it would "lead to a repressive, authoritarian regime". (Photo by FETHI BELAID / AFP)

القضاء التونسي يأمر بإيداع رئيس حركة النهضة السجن

2023-04-20 / 17:27
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هبة بريس

صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس على ما أعلن حزبه الخميس على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددا بـ”سجنه ظلما”.

وكان الغنوشي أوقف مساء الإثنين بعد تصريحات أكد فيها “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة.

وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب المحامي مختار الجماعي الذي قام بمداخلة لإذاعة خاصة، قرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.

وفي بيان أكد الحزب أن “مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أيه دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي” منددا بـ”هذا القرار السياسي بامتياز ويهدف إلى التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.

وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي “رمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية”.

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تعليق واحد

  1. بسم الله الرحمان الرحيم
    يصدق عليها “أكلت يوم أكل الثور للأسود” عندما تآمر ،وبإيعاز من النظام الجزائري ، لعدم التصويت والوقوف في وجه منصف المرزوقي لصلاح واحد من الحرس القديم وهو باجي قايد السبسي ، والآن ها هو يحصد ما زرعت يداه . له علاقة مشبوهة مع نظام العسكر في الجزائر إن لم نقل عميلا له

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