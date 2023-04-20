حجز كميات كوكايين داخل أحشاء أسماك

هبة بريس _ طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 20 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في محاولة تهريب شحنات كبيرة من الكوكايين عبر حاوية للنقل البحري.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

وقد مكنت إجراءات التفتيش من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

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