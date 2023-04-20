أمرابط يغيب عن موقعة إياب دوري المؤتمر أمام ليخ بوزنان البولندي.. ومدربه يكشف الأسباب

هبة بريس : القسم الرياضي

يغيب الدولي المغربي سفيان امرابط عن مباراة فيورنتينا الإيطالي ضد ليخ بوزنان البولندي، اليوم الخميس، ضمن إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال فيتشنزو ايتاليانو، مدرب فيورنتينا إن أمرابط لم يتدرب مع الفريق بسبب إصابة على مستوى الظهر وهو ما حرمه من المشاركة في المباراة السابقة ضمن الدوري المحلي.

وأضاف نفس المتحدث :”نتمنى عودته سريعا إلى الفريق، لأن غيابه مؤثر للغاية”.

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