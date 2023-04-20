عزيز أخنوش

أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة عيد الفطر

2023-04-20 / 16:36
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هبة بريس

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، متنميا لهم موفور الصحة والسعادة.

كما تقدم أخنوش، بتهانيه للشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على جميع المغاربة والأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار.

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